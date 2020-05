Cidades Bombeiros controlam incêndio na Rua S-1, no Setor Bela Vista Dois caminhões da corporação foram acionados e uma viatura da Polícia Militar deu suporte à ocorrência; fogo foi colocado em lixo, mas não houve registro de feridos

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados até a Rua S-1, no Setor Bela Vista, em Goiânia, na tarde deste sábado (23) para atender a um chamado de incêndio. Os bombeiros verificaram que as chamas estavam em uma quantidade de lixo na calçada da via. O fogo não chegou a atingir a edificação do local, que fica um pouco acima do Viaduto João Alves de Queiro...