Cidades Bombeiros controlam incêndio em loja de tecidos em Goiânia De acordo com a corporação, fogo começou em um ar condicionado do estabelecimento

O Corpo de Bombeiros controlou, na madrugada deste domingo (14), um incêndio em uma loja de tecidos, na Avenida Benjamin Constant, no bairro de Campinas, em Goiânia. Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 3h em um ar condicionado numa sala cheia de papéis localizada no segundo andar do estabelecimento. O cômodo ficou destruído, apesar do trabalho dos 16...