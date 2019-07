Cidades Bombeiros controlam fogo em secador de grãos em Vianópolis Apesar do registro, ninguém se feriu. Bombeiros estão no local avaliando outros riscos

Um secador de grãos pegou fogo na tarde desta segunda-feira (08) em uma empresa de alimentos na cidade Vianópolis, que fica a 91 quilômetros de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou concentrado apenas no secador e não se propagou. Foram utilizados dez mil litros de água no combate as chamas. Apesar do ocorrido, não houve registro de feridos e os m...