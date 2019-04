Vida Urbana Bombeiros continuam buscas por funcionário da Saneago que desapareceu no Rio Meia Ponte, em Goiânia Três equipes estão empenhadas no resgate do agente de sistemas Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, desde a manhã desta quinta-feira (11)

A operação de resgate do agente de sistemas Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, que está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira (11), quando foi arrastado pela correnteza no Rio Meia Ponte, no Bairro São Domingos, em Goiânia, continua até o fim desta tarde. O homem é funcionário da Saneago e, segundo a companhia de saneamento, atuava na Supervisão de Hidrologia. T...