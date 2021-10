Cidades Bombeiros consideram mínimas as chances de encontrar último desaparecido em naufrágio com vida Acidente registrado no rio Paraguai, no MS, tem seis mortes confirmadas, entre elas estão moradores do município goiano de Rio Verde

As equipes de resgate que seguem em busca do último desaparecido no naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, consideram mínimas as chances de encontrá-lo com vida. A avaliação é da sargento Geiza, que lidera as operações no acidente que tem seis mortes confirmadas. Em entrevista ao POPULAR, Geiza destaca que são vários os fatores que tê...