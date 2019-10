Cidades Bombeiros confirmam sétima morte em desabamento em Fortaleza O Edifício Andrea desabou na manhã de terça-feira (15), por volta das 10h30; as informações são de que o imóvel vinha passando por obras

O Corpo de Bombeiros do Ceará confirmou hoje (18) a sétima morte da queda do prédio residencial que desabou em Fortaleza. Trata-se de Vicente de Paulo Menezes, de 86 anos. Seu corpo foi retirado nesta sexta-feira e, só após identificado, a imprensa foi informada. A confirmação foi trazida pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, coronel Luís Eduardo Soares d...