Bombeiros concluem trabalho no desabamento em comunidade do Rio de Janeiro

Os bombeiros encerraram às 14h40 os trabalhos no local do desabamento que ocorreu por volta das 3h20 de hoje (3), na Rua das Uvas, na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Com isso, a área já está entregue à Defesa Civil municipal para a avaliação dos impactos do desabamento em prédios próximos. Foram interditados seis imóveis, além do que desabou. “Após avalia...