Bombeiros combatem queimada em vegetação às margens da BR-153, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros de Goiás realiza o combate a um incêndio em vegetação nas proximidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (15). A ocorrência teve início por volta das 13h40, quando o fogo se concentrava nos arredores do local. De acordo com a tenente Thayssa Souza Ramos, o calor e os fortes ventos dificultam o controle d...