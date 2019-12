Cidades Bombeiros combatem princípio de incêndio em loja de Iporá, no Centro de Goiás De acordo com a corporação, as chamas chegaram a derrubar parte do forro do estabelecimento, mas foram controladas antes de se espalharem

Uma loja no Centro de Iporá, município do Centro do Estado, teve um princípio de incêndio na tarde desta sexta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no forro do estabelecimento e derrubaram parte da estrutura. O fogo foi contido pela corporação antes que se espalhasse. Ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o fornecimento de ene...