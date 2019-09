Cidades Bombeiros combatem incêndio que ameaçava animais e reserva ambiental em Niquelândia Produtor rural pediu ajuda pessoalmente à corporação

Produtor rural de uma fazenda em Niquelândia pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (3) para combater um incêndio em vegetação que ameaçava animais e uma parte de reserva ambiental de sua propriedade. Pessoalmente, o produtor compareceu à sede do Corpo de Bombeiros por volta de 19h30 e informou sobre as chamas. No total, quatro militares utilizaram u...