Cidades Bombeiros combatem incêndio no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia Chamas tiveram início no último domingo (5) e já consumiram mais de 50 hectares

Atualizada às 13h05. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem, nesta quarta-feira (8), combatendo o incêndio que atinge o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), em Goiânia. As chamas tiveram início no último domingo (5) e já consumiram aproximadamente 300 hectares. Segundo a corporação, o incêndio está sob controle, mas os 49 militares continuam no local...