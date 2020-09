Cidades Bombeiros combatem incêndio na zona rural de Silvânia Equipe atua neste momento contra chamas em área de plantação de sorgo

O Corpo de Bombeiros atua, neste momento, contra as chamas em uma área de vegetação e de plantação de sorgo na zona rural de Silvânia. A fumaça pode ser vista na entrada da cidade e não há informações sobre as causas do incêndio, mas o tempo seco pode dificultar o trabalho dos militares. A equipe que atua no local foi acionada às 12h28 e ainda não repassou atuali...