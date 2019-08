Cidades Bombeiros combatem incêndio na BR-060, em Anápolis O Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas, um helicóptero e 23 militares foram enviados para o local

Atualizada às 16h26. Bombeiros combatem desde o início da tarde deste sábado (24) um incêndio em uma vegetação próxima do Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco, na BR-060, sentido Goiânia-Anápolis. A corporação informou que oito viaturas, um helicóptero e 23 militares estão no local e atuam no combate das chamas. As chamas são de pequeno porte e a previsã...