Cidades Bombeiros combatem incêndio na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia Corporação foi acionada por volta das 13h30 e ainda não há confirmação da causa

Atualizada às 15h27 O Corpo de Bombeiros trabalha no combate a um incêndio em uma loja de informática, na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia. As chamas iniciaram na tarde deste domingo (22). A corporação foi acionada por volta das 12h30 e ainda não há indícios do motivo do início do fogo. Três viaturas estão no local e por conta disso a pista está parcialm...