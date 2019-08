Cidades Bombeiros combatem incêndio em vegetação na BR-153, em Goiânia Segundo a Corporação, esta é a terceira vez essa semana em que militares combatem as chamas no local

O Corpo de Bombeiros controlou, na manhã desta quarta-feira (28), um incêndio em vegetação às margens da BR-153, no Residencial Aldeia do Vale, em Goiânia. Segundo a Corporação, esta é a terceira vez essa semana em que militares combatem as chamas no local. De acordo com os bombeiros, cinco viaturas de combate às chamas foram enviadas para o local. Os militares usaram...