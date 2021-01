Cidades Bombeiros combatem incêndio em residência, em Caldas Novas Ainda não há informações sobre a causa das chamas

Uma casa no setor Parque Real, em Caldas Novas, pegou fogo no início da tarde deste sábado (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ninguém se feriu durante o incêndio e ainda não há informações sobre a causa das chamas. Segundo a corporação, o imóvel estava abandonado, com alguns móveis, colchão e roupas em chamas. O madeiramento do telhado da residência também...