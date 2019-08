Cidades Bombeiros combatem incêndio em pátio de veículos da prefeitura de Goiânia Duas viaturas estão no local combatendo as chamas

Atualizada às 9h08. Um incêndio destruiu, na madrugada desta quinta-feira (1º), seis carros que estavam em um depósito de veículos da Prefeitura de Goiânia, na Rua Pacová, no Setor Santa Genoveva, na capital. As chamas já foram controladas e os bombeiros atuam no rescaldo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no pátio havia 150 carros e os militares conseguiram impedi...