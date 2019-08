Cidades Bombeiros combatem incêndio em pátio de veículos da prefeitura Duas viaturas estão no local combatendo as chamas

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar um incêndio, no fim da madrugada desta quinta-feira (01), em um depósito público de veículos, na Rua Pacová, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Duas viaturas de combate as chamas já estão no local. O fogo teria começado em um dos carros, que está no depósito. Os bombeiros trabalham para impedir que as chamas se pro...