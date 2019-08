Cidades Bombeiros combatem incêndio em loja de tecidos em Aparecida de Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas estão no local e os militares atuam no combate das chamas

Um incêndio atinge, na manhã desta quarta-feira (21), uma loja de tecidos na Alameda das Palmeiras, no Parque Primavera, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas estão no local e os militares atuam no combate das chamas. Não há registro de feridos. De acordo com a corporação, o fogo estaria concentrando em res...