Bombeiros combatem incêndio em depósito de indústria em Goiânia

Atualizada às 12h30. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros combateram, na manhã desta sexta-feira (23), um incêndio em um depósito de uma indústria na BR-153, na Chácaras Retiro, nas proximidades do Clube Já, em Goiânia. Segundo informações iniciais da corporação, no local há plástico, óleo e máquinas agrícolas, mas as chamas já foram controladas. Não houve vítmas e...