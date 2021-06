Cidades Bombeiros combatem incêndio em carro e encontram corpo carbonizado no banco de trás, em Luziânia Corporação foi acionada na madrugada desta terça-feira (29)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta terça-feira (29), em Luziânia, para combater um incêndio em um veículo de pequeno porte. Contudo, depois de controlar as chamas, os bombeiros identificaram o corpo de uma pessoa carbonizado no bando de trás do carro. O que ocasionou o incêndio e a causa da morte da vítima ainda não foram esclarecidas e devem ser...