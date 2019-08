Cidades Bombeiros combatem incêndio às margens da BR-153, em Goiânia Segundo a corporação, chamas tiveram início em uma área de fazenda próxima ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (Peamp)

O Corpo de Bombeiros realiza o combate a um incêndio em vegetação às margens da BR-153, nas proximidades do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (Peamp), entre Goiânia e Anápolis, nesta segunda-feira (26). Segundo a corporação, o fogo, que teve início em uma fazenda, durante a tarde, ainda não havia sido totalmente controlado no início desta noite. No momento, 1...