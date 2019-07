Cidades Bombeiro do DF morre afogado em Alto Paraíso de Goiás Vítima fazia canionismo em um rio próximo ao Parque da Chapada dos Veadeiros

Um bombeiro militar da reserva do Distrito Federal de 50 anos morreu, na tarde deste domingo (30), enquanto fazia canionismo em um rio próximo ao Parque da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, na região Nordeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com alguns amigos quando teve um problema na corda e caiu na água. O equipamento que ele usava ...