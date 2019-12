Cidades Bombeiro de Brasília morre em acidente em Cidade Ocidental De acordo com testemunhas, o militar perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore

Um bombeiro de Brasília morreu ao bater o carro em uma árvore na GO-521, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF), durante a noite de ontem (15). De acordo com testemunhas, o militar perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore. O bombeiro morreu antes mesmo da chegada do socorro. O corpo dele foi entregue ao pai. A vítima atuava no G...