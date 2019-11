Cidades Bombeiro apresenta informação sobre fraude na emissão de certidões em Goiás Mais uma pessoa que trabalha na corporação procurou delegacia nesta quinta-feira (21) para repassar informações sobre esquema

Depois de operação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que apontou possível esquema de venda de certificação de segurança contra incêndio e pânico por parte de membros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), um servidor da corporação procurou uma delegacia para repassar informações envolvendo o esquema. Coordenador do Centro Integ...