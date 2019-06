Cidades Bolsonaro sanciona lei que permite internação de dependente químico sem consentimento Internação involuntária agora está prevista e facilitada na lei; texto diz que ela se dará a pedido de familiar ou responsável legal

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com muitos vetos, uma lei com mudanças na política contra drogas. O texto agora prevê e facilita a internação involuntária de usuários de droga, quando esta ocorre sem o consentimento. A lei diz que a internação se dará a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de ...