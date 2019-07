Cidades Bolsonaro sanciona lei que cria a 1ª universidade federal de seu governo no Tocantins Prazo começa após nomeação de reitor e vice-reitor; universidade terá 316 servidores comissionados e 175 efetivos

A Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) criada nesta segunda-feira, 8, através da Lei 13.856, publicada no Diário Oficial da União, surge com o desmembramento de dois campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e outros dois novos criados pela lei sancionada pela Presidência da República. Conforme a lei, a instituição terá sede em Araguaína, região ...