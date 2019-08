Cidades Bolsonaro revoga porte de arma para policial civil fora do estado de atuação Decreto que faz ajustes de redação no decreto anterior foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (21)

O presidente Jair Bolsonaro revogou a possibilidade de integrantes das polícias civis estaduais e das forças auxiliares portarem arma de fogo fora de sua localidade de atuação. A permissão constava do Decreto 9.847, editado em junho, e foi anulada em novo decreto publicado nesta quarta-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU). O trecho revogado dizia que "os in...