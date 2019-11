Cidades Bolsonaro quer questões no Enem que reconheçam 'família' e 'Estado brasileiro' Presidente disse, ainda, que espera que seja cobrado nas escolas 'aquilo que os pais querem'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira, 8, que deseja inserir questões em provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que "reconheçam" a família, o "valor" do Estado brasileiro e não tenham ideologia política e de gênero. Bolsonaro afirmou ainda querer que seja cobrado nas escolas aquilo que os "pais querem" e que interessa ao Brasil. ...