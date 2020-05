Cidades Bolsonaro publica MP que livra agente público de erros cometidos durante a pandemia Funcionários só serão responsabilizados nas esferas civil e administrativa se 'agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro', ou seja, quando há intenção de dano

Em nova medida provisória publicada na madrugada desta quinta-feira, 14, no Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro isenta agentes públicos de serem responsabilizados “nas esferas civil ou administrativa” por erros no combate ao novo coronavírus. As medidas de “enfrentamento da emergência de saúde pública” e do “combate aos efeitos econômicos e sociais” p...