Cidades Bolsonaro pede a deputados apoio para aprovação do decreto sobre armas Presidente argumentou que a questão do armamento, não é promessa sua de campanha eleitoral, mas que está na cabeça de todos como instrumento de defesa

O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir apoio de parlamentares para o andamento e aprovação do decreto de flexibilização do porte e posse de armas. Desta vez, o apelo foi feito à bancada ruralista. "Peço aos senhores que, com muito carinho e respeito que vocês têm com o que votam na Câmara, vejam essa questão do armamento e tomem a decisão mais acertada", apelou o...