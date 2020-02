Cidades Bolsonaro: 'não existe qualquer risco com operação que traz brasileiros de Wuhan' Na Base Aérea de Anápolis, todos os que estiverem na quarentena passarão por três avaliações diárias de saúde, além de receber apoio psicológico e de nutricionistas. Eles terão pelo menos seis refeições diárias, acesso à internet, televisão, biblioteca, sala de jogos e videogame. O espaço também oferece serviços como lavanderia

O presidente Jair Bolsonaro reforçou, nesta sexta-feira (7), que o resgate de brasileiros e seus familiares chineses da cidade de Wuhan não representa "qualquer risco" para a população do País. "Queremos passar a informação clara ao Brasil de que não existe qualquer risco com operação Regresso", declarou o presidente após reunião no Ministério da Defesa. A previ...