‘Bolsonaro Genocida’: militares defendem legalidade em prisão de professor e PF diz que não há crime

Uma nota conjunta assinada por entidades representativas dos policiais militares foi divulgada nesta terça-feira (1º) em defesa do Tenente Albuquerque, da Polícia Militar. O policial foi afastado de suas funções após prender o professor de história e secretário estadual do PT, Arquidones Bites Leão por estar com uma faixa no veículo em que estava escrito “F...