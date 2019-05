Cidades Bolsonaro faz piada com homem de ascendência asiática: “Tudo pequenininho aí?”; veja vídeo Interação aconteceu durante passagem do presidente pelo aeroporto de Manaus (AM)

Em sua breve passagem pelo aeroporto de Manaus (AM), enquanto estava a caminho de Dallas (EUA), o presidente Jair Bolsonaro tirou fotos e gravou vídeos com apoiadores. Com um deles, de ascendência asiática, o presidente faz uma piada: “Tudo pequenininho aí?”, pergunta, fazendo um gesto com os dedos indicador e polegar. Parte da passagem de Bolsonaro pelo ae...