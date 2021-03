Cidades Bolsonaro envia Ernesto e comitiva a Israel por spray 'milagroso', que ele diz não saber o que é Há, atualmente, 35 pesquisas em humanos avaliando 22 possibilidades de drogas contra Covid-19 aplicadas por inalação feita em hospital. O estudo de Israel com o spray nasal EXO-CD24, citado pelo presidente, é um dos mais iniciais entre os registros de pesquisas clínicas

Em meio ao pior momento da pandemia de Covid-19 no país, falta de leitos e com apenas 3,2% da população vacinada com a primeira dose, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (2) que uma comitiva de dez pessoas, chefiada pelo ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores), embarca para Israel no sábado (6) em busca de um spray que ele afirma n...