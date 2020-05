Cidades Bolsonaro e ministro da Justiça acompanham operação da PRF na BR-060 Operação Tamoio foca no combate à criminalidade em todo o País

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanharam na manhã deste sábado (30), uma fase da Operação Tamoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-060, em Goiás. O ministro chegou ao local com o diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio. A operação foi deflagrada na última quinta-feira (28), com foco no com...