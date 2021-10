Cidades Bolsonaro diz que tomará hidroxicloroquina e ivermectina se pegar novamente a Covid-19 Estudos mostram, porém, que o uso de remédios do "kit covid", não apenas não tem efeito no tratamento da Covid-19 como pode trazer graves efeitos colaterais

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (14) que, se for reinfectado pelo coronavírus, fará novamente o chamado tratamento precoce e "ponto final". Estudos mostram, porém, que o uso de remédios do "kit covid", como hidroxicloroquina e ivermectina, não apenas não tem efeito no tratamento da Covid-19 como pode trazer graves efeitos colate...