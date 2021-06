Cidades Bolsonaro diz que Queiroga prepara parecer para desobrigar vacinado e quem já se infectou de usar máscara Em evento no Palácio do Planalto, presidente insiste em medicação sem eficácia contra a Covid

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (10) que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prepara um parecer para desobrigar do uso da máscara quem já foi vacinado contra a Covid ou quem já se infectou com o coronavírus. "Ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou que já for...