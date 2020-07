Cidades Bolsonaro diz que Pazuello "não vai ficar para sempre" no cargo de ministro da Saúde Em plena pandemia de Covid-19, o ministério está há 53 dias sem um titular

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, 7, que o general Eduardo Pazzuello não permanecerá no cargo de ministro da Saúde, cargo que ocupa como interino. O chefe do Planalto não deu sinais, porém, que procura outro nome para a pasta. Em plena pandemia de Covid-19, o ministério está há 53 dias sem um titular. A doença já provocou 66.093 mortes no Brasil a...