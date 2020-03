Cidades Bolsonaro diz que não há motivo para pânico no Brasil Presidente afirma que número de casos - que já chegou a 13 - pode aumentar bastante no País e que é preciso seguir as orientações das autoridades

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (6) que o surto de coronavírus pode aumentar bastante no Brasil. Ele sugeriu que as pessoas não entrem em pânico e sigam as orientações das autoridades.O Ministério da Saúde informou nesta sexta que subiu para 13 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país. Do total, dez estão em São P...