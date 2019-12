Cidades Bolsonaro diz que deve conhecer hoje 'radiografia' que aponta ineficiência do MEC Presidente voltou a atacar o educador Paulo Freire e edições passadas do Enem para justificar resultados ruins da educação brasileira

O presidente Jair Bolsonaro disse que deve conhecer nesta quarta-feira uma "radiografia" realizada por comissão da Câmara dos Deputados que aponta paralisia e ineficiência no Ministério da Educação. Bolsonaro e Weintraub tiveram reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quarta. "Ele que vai trazer esse caso para mim aqui. Não é fácil. O ministério dele tem qu...