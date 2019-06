Cidades Bolsonaro diz que decisão do STF sobre homofobia foi 'completamente equivocada' Segundo presidente, a corte está "legislando" e a decisão "aprofunda a luta de classes" no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro classificou como "completamente equivocada" a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de criminalizar a homofobia no País. Segundo ele, a Corte está "legislando" e a decisão "aprofunda a luta de classes" no Brasil. "Se alguém der uma facada ou tiro em alguém por ser gay, a pena deveria ser agravada", disse o presidente nesta sexta-feira...