Cidades Bolsonaro diz para críticos das armas darem 'tiro de feijão' quando a casa for invadida O presidente também disse, sem apresentar dados, que a violência é menor em locais com mais armas distribuídas à população. "Quando mais arma, menos violência"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a estimular que a população se arme e ironizou críticas que recebe por comparar as compras de feijão e fuzil. "Inclusive a esquerda fala que a gente não come arma, come feijão. Quando alguém invadir a tua casa, tu dá tiro de feijão nele", disse Bolsonaro nesta sexta-feira (1) a apoiadores em frente ao Palácio da Alv...