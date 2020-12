Cidades Bolsonaro diz em pronunciamento que Brasil é referência no combate à Covid Presidente também disse que não faltaram recursos e equipamentos, e falou sobre manutenção da vida e do emprego

No momento em que sua gestão é criticada por morosidade na aquisição de vacinas contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que as ações do governo brasileiro durante a pandemia são referência para outros países e que não faltaram recursos e equipamentos. Bolsonaro fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão na noite desta quinta-feira (24). ...