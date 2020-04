Cidades Bolsonaro acusa OMS de incentivar 'masturbação' e homossexualidade em crianças Presidente distorceu publicação criada pelo órgão em 2010 para auxiliar educadores e governantes no ensino da saúde sexual e prevenção de abusos, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar a Organização Mundial da Saúde (OMS) na noite desta quarta-feira, 29, em uma publicação na sua conta oficial do Facebook. Sem citar fontes, o presidente divulgou uma suposta lista de diretrizes do órgão que, de acordo com ele, incentivariam crianças de 0 a 12 anos à masturbação, à homossexualidade e à primeira r...