Cidades Bolsonaro é criticado após pedir invasão de hospitais Presidente pede a apoiadores que entrem em hospitais para filmar leitos e levanta dúvidas de que dados são manipulados para 'ganho político'; pedido vai na contramão de orientação de médicos devido ao risco de contágio

Entidades de saúde e governadores do Nordeste criticaram o presidente Jair Bolsonaro por incentivar a população a entrar em hospitais e filmar leitos de UTI. Eles chamaram o presidente de "negacionista" por minimizar a pandemia do coronavírus e desconsiderar evidências científicas. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) disse que o ataque "sistemático" do governo às ...