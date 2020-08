Cidades Bolsonaristas acionam Judiciário e PF para retirar outdoors críticos a Bolsonaro Produtor rural encabeça ação para retirar atuais e proibir novos outdoors críticos ao presidente, considerados caluniosos a Bolsonaro, além de pedido de apuração por crime de lesa-pátria, previsto na Lei de Segurança Nacional

Simpatizantes do presidente Bolsonaro acionaram o Judiciário e a Polícia Federal nesta terça-feira, 18, com pedidos para que a Justiça determine a retirada de outdoors com críticas ao chefe do Executivo instalados em Palmas (TO), e para que os autores das peças sejam investigados com base na Lei de Segurança Nacional. Protocolada na 4ª Vara Cível de P...