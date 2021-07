Cidades Bolsistas do Programa Universitário do Bem terão até o dia 31 de julho para renovar o benefício A renovação é um dos requisitos obrigatórios para a permanência do bolsista no quadro de favorecidos para o segundo semestre letivo de 2021

Bolsistas do Programa Universitário do Bem terão até o dia 31 de julho para renovar o benefício concedido pelo Governo de Goiás, por meio da Organização das voluntárias de Goiás (OVG). A renovação é um dos requisitos obrigatórios para a permanência do aluno no quadro de favorecidos para o segundo semestre letivo de 2021 e deve ser realizada de forma eletrônica, pela C...