Cidades Bolsista de cursinho em Goiânia é aprovado em 2º lugar de Medicina na USP pelo Sisu Mateus Maia Marzola, de 18 anos, fez o 3º ano em um colégio militar de Aparecida de Goiânia e conta como foi a jornada até conquistar a vaga sonhada

Entre centenas de estudantes que reuniram nesta quarta-feira (29) no Parque Vaca Brava, em Goiânia, para comemorar as aprovações em universidades obtidas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estava Mateus Maia Marzola, de 18 anos. Aluno de um colégio militar de Aparecida de Goiânia e bolsista de um cursinho na capital, ele passou em segundo lugar para Medicina n...