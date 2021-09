Cidades Bolsa Família reduziu mortalidade infantil em 17%, aponta estudo Um estudo feito por pesquisadores demonstrou pela primeira vez como o Programa Bolsa Família (PBF) reduziu a mortalidade infantil e melhorou a condição de saúde de crianças no país em dez anos, de 2006 a 2015

Renata de Jesus Paulo, 32, sustenta os quatro filhos, Aline, 15, Gabriel, 12, Jonas, 6, e Pedro, 2, além dela própria com o benefício do Bolsa Família. No último mês, assustou-se ao comprar um botijão de gás por R$ 100, equivalente a cerca de um quarto (23%) do que recebe em um mês do programa, no valor de R$ 447. Renata é uma das mais de 13,9 milhões de beneficiárias do pro...